Мужчина услышал шутку жены и решил сделать ДНК-тест на отцовство

Пользователь Reddit с ником throwaway11212021 рассказал, что решил сделать ДНК-тест на отцовство после того, как услышал шутку жены об их общем сыне. Как отметил мужчина, слова супруги сильно расстроили его.

Автор поста заявил, что женился около года назад. Вместе с супругой они воспитывают сына. «Наши отношения с супругой всегда были гладкими. У меня никогда не было подозрений насчет ее неверности. Наш ребенок здоров и счастлив. У нас все хорошо. Нам очень повезло, что у нас нет никаких поводов для стрессов и тревог», — поделился он.

Однако недавно ситуация изменилась. Во время похода в магазин жена попросила его не покупать один продукт, так как, по ее словам, тот содержит бисфенол — химическое вещество, которое якобы негативно влияет на фертильность. В ответ мужчина сказал, что у него нет проблем с фертильностью, так как у него есть ребенок, хотя и он употребляет этот продукт регулярно. Тогда супруга пошутила, что ребенок на самом деле может быть не от него.

«Мне понадобилось время, чтобы понять, что она сказала, и когда это произошло, то я сильно расстроился. Я попросил ее не шутить на эту тему и поинтересовался, почему она решила сказать нечто подобное. После этого я перестал с ней разговаривать. Когда мы вышли из магазина и сели в машину, то я решил немедленно сделать ДНК-тест на отцовство», — вспомнил рассказчик. Сначала его жена была против, но в итоге согласилась.

По словам мужчины, он верит жене и считает ее замечательным человеком и отличной матерью. До ее шутки он никогда не задумывался, что его сын может быть неродным. Автор поста спросил у пользователей, как они оценивают его решение сделать тест. Некоторые пользователи посоветовали ему не относиться к таким шуткам слишком серьезно. «Мы с мужем постоянно шутим об этом, когда ребенок делает что-то странное», — призналась комментаторша.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как жена нашла его тайный аккаунт в социальной сети. Женщина разочаровалась в своем партнере из-за его публикаций и комментариев на платформе. В результате супруги оказались на грани развода.