Жена нашла тайный аккаунт мужа в соцсети и оказалась на грани развода

Пользователь Reddit рассказал, как жена нашла его аккаунт с постами о ней и рассердилась

Пользователь Reddit рассказал, как жена нашла его тайный аккаунт в соцсети. Супруга мужчины разочаровалась в своем партнере из-за его публикаций и комментариев на платформе. В итоге пара оказалась на грани развода.

По словам рассказчика, супруга изменила ему, и в течение года он искал советов по поводу отношений в различных разделах на Reddit. Мужчина при этом пользовался личным аккаунтом, не беспокоясь о возможном разоблачении партнершей. Жена автора поста не знала о его профиле, и супруг не собирался ей о нем говорить. Как объяснил юзер, у его партнерши есть привычка сердиться из-за мелочей.

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«Как-то раз она увидела, что мой телефон разблокирован, полазила в нем и нашла мой аккаунт на Reddit. Теперь она злится», — пожаловался рассказчик. Герой истории добавил, что партнерша хорошо изучила его профиль и обратила внимание на некоторые неприятные ей посты и комментарии. Инцидент начал провоцировать ежедневные ссоры в семье, и автор поста выразил обеспокоенность из-за того, что их брак может развалиться.

Многие юзеры Reddit в конфликте встали на сторону мужчины. Они обратили внимание на то, что супруга в прошлом изменяла ему, и решили, что автор поста находится в нездоровых отношениях. «Твоя девушка — абьюзерша. Тебе надо выбираться. Это называется газлайтинг — когда абьюзеры находят способы заставлять тебя ощущать вину за что-то, хотя они сами поступили куда хуже», — говорится в комментарии Sapphu. «Поставь на этом точку и разведись с ней!», «Беги подальше от этой ненормальной», — посоветовали они.

После того как публикация рассказчика стала популярной, он обновил свой пост. Мужчина поблагодарил комментаторов за поддержку и рассказал, что планирует сходить на консультацию с адвокатом.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как обвинил свою жену в неверности из-за ошибки врача. Мужчина был уверен в своем бесплодии и решил, что супруга забеременела от другого.

