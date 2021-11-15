Женщина отказалась идти на свадьбу дочери из-за влюбленности в жениха

Мать призналась дочери в любви к ее жениху и отказалась идти на свадьбу

Будущая невеста рассказала на форуме WeddingBee, что мать отказалась идти на ее свадьбу и объяснила это тем, что влюблена в ее жениха.

Пользовательница форума WeddingBee анонимно поделилась с другими его участниками своей историей. Мать, которую она всегда обожала, призналась в любви к ее жениху. Более того, женщина заявила, что поддастся желанию, если ей представится такая возможность. Из-за этого она отказалась идти на свадьбу дочери.

«Я помолвлена с замечательным мужчиной, которого встретила около двух лет назад. У нас прекрасные отношения, и я не могла и мечтать о лучшем партнере», — рассказала невеста. Она отметила, что они часто ходят в походы вместе с ее семьей и женихом. По выходным он иногда играет в теннис с ее матерью. До сих пор невеста поощряла это занятие.

«Она сказала, что всегда была несчастлива в браке с отцом, и что мой партнер заставляет ее чувствовать себя так, как никогда не заставлял отец», — написала женщина. Оправившись от шока, невеста позвонила отцу и рассказала ему о случившемся.

«Он сказал, что уезжает из дома и отправляется жить в отель до тех пор, пока моя мать не пройдет курс терапии. Мой жених теперь отдалился от меня, и из-за всего этого я чувствую себя ужасно», — подчеркнула женщина.

Затруднительное положение невесты вызвало сочувствие у пользователей форума. Многие заступились за нее и подвергли критике ее мать.

«Дело даже не только в том, что чувства твоей матери неправильны. Она не должна была делиться ими с тобой. Если она понимала, что ей нужно отдалиться, она должна была сделать это, не переворачивая жизни окружающих с ног на голову», — написала одна женщина. По мнению другой пользовательницы, совершенно очевидно, что матери необходима психологическая помощь. «Она никогда не должна была говорить тебе о своих чувствах такого рода», — написала она.

«Таким поведением она разрушила ваши отношения. Соглашусь, что тебе сейчас надо сосредоточиться на отношениях с возлюбленным», — подчеркнула автор еще одного комментария.

Другие участники форума отметили, что автору поста следует смириться с тем, что отношения с матерью никогда не станут прежними.

Ранее сообщалось, что пользовательница Reddit рассказала, что ее золовка-веганка отказалась идти на свадьбу брата, если на церемонии в числе угощений для гостей будет мясо. Женщина уточнила, что планировала добавить в меню блюда для веганов, но будущая родственница требовала, чтобы на столе вообще не было мяса.