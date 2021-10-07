Девушка отказалась смотреть за 40 детьми на свадьбе брата и «испортила праздник»

Девушка из США отказалась смотреть за 40 детьми и развлекать их на свадьбе брата и поссорилась с семьей: родные обвинили ее в том, что она «испортила праздник». Свою историю она опубликовала на Reddit.

20-летняя автор поста рассказала, что с детства была очень близка со старшим братом Нэйтом, однако после того, как он стал встречаться с женщиной по имени Эмили, они отдалились друг от друга. По словам девушки, между ней и избранницей брата не было ссоры, но они разошлись во «взглядах на некоторые вещи».

Кода Нэйт и Эмили решили пожениться, невеста захотела, чтобы бракосочетание прошло «без детей». При этом женщина считает детьми всех, кто младше 21 года, и младшая сестра жениха входит в их число. «Я сказала Нэйту, что мне будет больно пропустить столь важный для него день, и он убедил Эмили разрешить мне присутствовать на церемонии», — рассказала автор поста.

На семейном ужине Эмили сказала, что хотела бы устроить «детский сад» для детей гостей на время праздника, и пожелала, чтобы за ними присматривала младшая сестра Нэйта и ее парень. Автор поста уточнила, что учится на преподавателя, а ее молодой человек готовится стать педиатром, и они любят детей. Но потом выяснилось, что им придется присматривать за 40 детьми в течение шести часов, за что Эмили готова заплатить по 50 долларов каждому.

«Мы сказали, что согласимся на это за 150 долларов, но Эмили настаивала на своем. Тут Нэйт сообщил, что уже сказал Эмили, что мы с молодым человеком будем счастливы помочь им сэкономить, да и искать другую няню поздно», — написала девушка.

После очередного отказа невеста пришла в ярость, обвинила сестру возлюбленного в том, что она ведет себя, как «жадная, эгоистичная скотина», а также добавила, что девушка сама должна бы приплатить ей за «практику, полезную для будущей карьеры». Семейный ужин был испорчен, и девушка с молодым человеком уехала домой.

В завершение она сказала, что на самом деле согласилась бы посидеть с детьми и бесплатно. «Но мне надоело, что Эмили ведет себя со мной, как стерва», — подытожила автор сообщения.

Пользователи поддержали девушку. «Чего? Они не хотят, чтобы ты была на свадьбе, но разрешают поработать на ней? Если Эмили считает, что все, кто младше 21, дети, скажи ей, что безответственно нанимать ребенка присматривать за 40 детьми», — гласил один из комментариев.

Другой добавил: «Может, я тупой, но откуда 40 детей на свадьбе "без детей"»?

«Пожалуйста, не ходи на эту свадьбу. Ты точно не испортишь ее, потому что невеста сделает это самостоятельно. Вся твоя семья — придурки, если повелись на ее выкрутасы», — написал третий пользователь.

Ранее сообщалось, что жених и невеста заставили фотографа работать без перерыва с утра до вечера и лишились свадебных снимков. Они наняли на работу подругу, но не позаботились о ее питании.