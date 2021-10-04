Жених и невеста выставили счет гостю свадьбы за «лишний» кусок торта

Мужчина из Великобритании рассказал, что побывал на свадьбе знакомых, а после они выставили ему счет за съеденный кусок торта. Свою историю британец опубликовал на Reddit.

Он уточнил, что жених и невеста заранее предупредили гостей, что те должны будут скинуться по 3 фунта 66 пенсов (361 рубль), чтобы помочь оплатить угощение. Мужчина сказал, что он внес свой вклад, как и все, и веселился, не думая ни о чем.

Однако через несколько дней молодожены «ошеломили» его требованием заплатить за съеденный второй кусок. «Мы тут пересматривали записи с камер наблюдения и заметили, что ты съел два куска свадебного торта. Не мог бы ты перечислить нам 3 фунта 66 пенсов за лишний кусок?» — написали они.

Под тредом мужчины развернулась оживленная дискуссия. «Нужно платить за каждый кусок торта? Это что, у вас такие культурные особенности? А за стулья и тарелки платить не нужно?» — сыронизировал один из пользователей.

Однако нашлись и те, кто поддержал молодоженов. «Не можешь оплатить торт? Не бери», — гласит один из комментариев.

Ранее сообщалось, что в Австралии жених и невеста попросили от гостей свадьбы скинуться на погашение их долгов. В приглашении говорилось, что гостям необходимо посетить банкомат, прежде чем являться на церемонию.

