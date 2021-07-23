Жадный жених потребовал в приданое черепаху и черного лабрадора

Жадный мужчина из Нашика, Индия, попросил редкую черепаху и черного лабрадора в качестве приданого от своей невесты. Об этом сообщает The Times of India.

Он обручился с девушкой в феврале 2021 года. Жених и его семья получили золотое кольцо стоимостью в почти 200 тысяч рупий (198 тысяч рублей) и еще около миллиона рупий (990 тысяч рублей) за то, что обещали устроить невесту на государственную работу. В итоге они не только не выполнили обещание, но еще и потребовали купить им редкую черепаху и черного лабрадора.

Семья женщины начала искать рептилию. Считается, что черепаха с 21 ногтем приносит удачу, поэтому спрос на таких животных всегда высокий. После того, как отец не смог найти рептилию, между семьями начались разногласия. Жених пригрозил отменить свадьбу, а расстроенная невеста уговорила родителей не увеличивать приданое.

Семья девушки попросила вернуть все ценные вещи и написала заявление в полицию. «На основании жалобы, поданной отцом будущей невесты, мужчина и пятеро членов его семьи были арестованы по обвинению в преступном злоупотреблении доверием и мошенничестве», — прокомментировал инспектор участка.

Ранее сообщалось, что индийская невеста собрала для жениха в качестве приданого мотоцикл и деньги, но отменила свадьбу, когда увидела будущего мужа в очках. Семья девушки с уважением отнеслась к ее решению и не стала настаивать на браке.