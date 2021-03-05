Жадная невеста попросила гостей скинуться на погашение ее долгов

В Австралии жених и невеста в приглашении на свадьбу призвали гостей скинуться по сто австралийских долларов (5,7 тысячи рублей). На необычную просьбу обратило внимание издание The Sun.

Фотография приглашения появилась в одной из групп в Facebook, в которых осуждают поступки невест и женихов. В приглашении в стихах повествуется о том, что пара залезла в долги, поэтому гостям по пути на церемонию неплохо было бы пройтись до банкомата, снять сотню австралийских долларов и подарить деньги молодым.

Комментаторы сочли жениха и невесту жадными и бестактными. «Воу. Я всегда думал, как можно вежливо попросить дать денег. И вот так явно не стоит делать», — написал один из пользователей. «Алчность. Не удивлюсь, если на их свадебной церемонии правда будет банкомат», — съязвил другой. Некоторых комментаторов смутило само стихотворение, они отметили, что оно написано очень слабо, и это, по их мнению, главная проблема приглашения.

Ранее сообщалось, что невеста прислала беременной жене брата приглашение на свадьбу, в котором содержался план диеты. Гости отказались приходить на церемонию.