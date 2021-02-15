Невеста прислала беременной снохе план диеты вместе с приглашением на свадьбу

Невеста прислала беременной жене брата приглашение на свадьбу, в котором содержался план диеты. Об этом мужчина рассказал на Reddit.

Мужчина рассказал, что его сестра планирует выйти замуж через два месяца. Она хочет, чтобы все было сделано вовремя. Одним из важных пунктов подготовки к свадьбе была рассылка приглашений.

Когда беременная сноха открыла приглашение от золовки, она расплакалась. «Жена пришла ко мне в слезах и отдала конверт. Я открыл его и обнаружил, что моя сестра прислала 30-дневный план похудения перед свадьбой», — рассказал автор поста.

Увидев его, мужчина потерял дар речи и не знал, как реагировать. Более того, на некоторые из предложенных продуктов у его жены была аллергия.

«Я сказал сестре все, что думаю об этом, а она обвинила меня в том, что я пытаюсь испортить ей свадьбу. Я сказал ей, что мы не придем, и выбросил приглашение в мусорное ведро», — подчеркнул мужчина.

Когда его мать узнала о произошедшем, она попросила сына с пониманием отнестись к сестре. Женщина заявила, что в плане похудения нет ничего личного, так как все приглашенные получили копию этой диеты.

Мужчина обратился к пользователям Reddit с просьбой рассудить, правильно ли он поступил. Один из комментаторов ответил: «Тебе надо было отправить сестре 30-дневный план коррекции личности».

Ранее сообщалось, что невеста предложила родственникам и друзьям написать мотивационное письмо, чтобы получить приглашение на свадьбу. Девушка попросила всех родственников и друзей написать мотивационное письмо на пятьсот слов, в котором те должны рассказать, почему именно они должны получить приглашение на предстоящую свадьбу.