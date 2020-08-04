Невеста заставила гостей бороться за приглашение на свадьбу и разгневала сестру

Невеста предложила родственникам и друзьям написать мотивационное письмо, чтобы получить приглашение на свадьбу. Об этом рассказала на Reddit ее сестра.

Невеста, чье имя не сообщается, начала готовиться к запланированной в феврале 2021 года свадьбе. Девушка хочет устроить торжество за границей и поняла, что не сможет пригласить всех, кого хочет: из-за пандемии новой коронавирусной инфекции цены резко поднялись.

Тогда она придумала необычный способ выявить тех, кто достоин присутствовать на торжестве. Девушка попросила всех родственников и друзей написать мотивационное письмо на пятьсот слов, в котором те должны рассказать, почему именно они должны получить приглашение на предстоящую свадьбу. «Те, кто откажется писать эссе, будут автоматически вычеркнуты из списка», — рассказала разгневанная сестра невесты.

Задание возмутило родственников девушки, в том числе родную сестру. «Я сразу отказалась писать это письмо. Я не обязана объяснять, почему хочу присутствовать на ее свадьбе, а также почему должна тратить деньги на авиабилеты, номер в отеле и подарок», — призналась она. Девушка также сообщила, что родители одобрили и поддержали идею невесты. Они считают, что таким образом она ставит всех в равные условия и дает всем шанс получить приглашение на свадьбу.

Пользователи Reddit осудили невесту и назвали ее идею безумной и нелепой. Они добавили, что ее сестра правильно сделала, что отказалась писать эссе.

Ранее сообщалось о супругах, которых раскритиковали в интернете за то, что те составили лист ожидания гостей на свадьбу в порядке личных предпочтений. Они разделили приглашенных на три категории в том порядке, в котором они хотели бы увидеть их на свадьбе.