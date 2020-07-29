Невесту раскритиковали из-за листа ожидания гостей на свадьбу

Пользователи сети обругали супружескую пару за то, что они сформировали лист ожидания гостей на свадьбу в порядке предпочтения. Об этом сообщает Daily Mail.
Анонимный юзер разместил фотографию приглашения в соцсетях — в нем говорится, что на торжестве может присутствовать ограниченное число человек, поскольку власти приняли меры на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим невеста и жених разделили гостей на три группы — A, B и C — и расположили приглашенных в том порядке, в каком они хотели бы видеть их на свадьбе.
Так, участников первой группы попросили ответить на приглашение как можно скорее, чтобы пара могла обеспечить свободные места для гостей из групп B и C в случае их отказа. Последним, в свою очередь, порекомендовали следить за сайтом, посвященным свадьбе, чтобы они могли получить актуальную информацию об освободившихся местах.
В завершение записки пара посоветовала гостям с детьми оставить их дома и «нанять няню на ночь». Помимо этого, в последней строчке текста указана группа, в которую попал приглашенный гость.
Невеста и жених подверглись критике со стороны пользователей и прослыли эгоистами. «Я хочу увидеть лицо человека, который думал, что он в группе A, но в итоге оказался в группе B или C», — написал один. «Получается, что людей из второй и третьей группы просто поставили в лист ожидания? Представьте, эта пара думает, что их свадьба настолько важна, что люди будут хотеть попасть туда», — добавил второй. «Ненавижу свадьбы, а от такой я бы точно отказался. Эгоисты», — высказался третий.
Ранее 23 июля возмущенные гости отказались идти на свадьбу из-за чересчур строгого дресс-кода. По словам приглашенной на мероприятие женщины, гостям предоставили список требований к внешнему виду. Отмечается, что в случае нарушений правил человек не сможет попасть на свадьбу. Юзеры были шокированы дресс-кодом и заявили, что они бы отказались от приглашения.