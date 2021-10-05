Жених и невеста отказали фотографу в еде и остались без свадебных снимков

Фотограф из США стерла свадебные фотографии на глазах жениха и ушла с праздника после того, как ее отказались покормить или отпустить поесть. Свою историю она опубликовала на Reddit.

Автор поста рассказала, что занимается грумингом собак, фотографирует четвероногих клиентов и выкладывает снимки в соцсети. В сентябре к ней обратился знакомый с просьбой поработать фотографом на его свадьбе. Жених сказал, что хочет сэкономить на профессиональном фотографе и предложил за работу 250 долларов (около 18 тысяч рублей).

Девушка согласилась помочь приятелю. Она сопровождала невесту с самого утра, снимала церемонию, а позже должна была остаться до вечера и запечатлеть праздничный ужин. Когда около пяти часов вечера начали подавать еду, выяснилось, что фотограф не имеет права перекусить, хотя она работала уже больше шести часов. «Они даже не нашли для меня места ни за одним из столов. К тому моменту я страшно устала и сто раз пожалела, что согласилась работать всего за 250 долларов», — написала автор поста.

Она добавила, что вечеринка проходила в зале без кондиционера, где температура воздуха перевалила за 40 градусов. Кроме того, ей приходилось еще и присматривать за дочерью молодоженов, которая носилась среди столов. Фотограф обратилась к жениху и попросила сделать перерыв на 20 минут, чтобы купить еды и воды в ближайшем магазине. «Но жених сказал, чтобы я продолжала фотографировать или уходила без оплаты. Я спросила, уверен ли он, он ответил "да". Тогда я удалила все фотографии прямо у него на глазах», — рассказала автор поста и спросила у пользователей Reddit, правильно ли она поступила.

Пользователи поддержали женщину. «Тебе могло стать плохо в таких условиях, а с тобой еще и обращались как с дерьмом», — гласил один из комментариев. «Это не "друзья", а пиявки», — написал другой пользователь. «Кем вообще нужно быть, чтобы отказать человеку в еде и воде?» — удивился третий.

Кроме того, в ветке обсуждения появились несколько человек, которые рассказали, что попадали в похожие ситуации со своими знакомыми.

Ранее сообщалось, что в Великобритании жених и невеста выставили гостю счет, за то, что он съел два куска свадебного торта. Выяснилось, что молодожены просматривали видео с камер наблюдения и следили за поведением гостей.