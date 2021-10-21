Сестра-веганка отказалась идти на свадьбу брата из-за мясных блюд

Пользовательница Reddit рассказала, что ее золовка-веганка отказалась идти на свадьбу брата, если на церемонии в числе угощений для гостей будет мясо.

Женщина поделилась историей анонимно. Она сообщила, что сейчас планирует свадьбу, которая назначена на январь 2022 года. Жених и невеста подобрали музыку, напитки и место проведения мероприятия, но у них возникла проблема с меню, так как сестра жениха — ярый сторонник веганства. Она начала выдвигать претензии и потребовала отказаться от мясных блюд.

«Сестра моего жениха — веганка. Мы предложили ей выбрать блюдо, которое она хотела бы получить на свадьбе и мороженое для веганов. Но будущие свекр и свекровь позвонили моему жениху и предложили изменить меню на веганское. Он разозлился и отказался менять меню из-за требований сестры», — пояснила автор поста.

После этого будущая золовка начала писать невесте и обвинять ее в том, что она контролирует жениха и манипулирует им. Родители заявили, что еще подумают, помогать ли паре с организацией свадьбы. Женщина уточнила, что планировала добавить в меню блюда для веганов, но будущая родственница требовала, чтобы на столе вообще не было мяса.

Большинство пользователей Reddit согласились с тем, что сестра мужчины неправа. «Почему все ваше меню должно быть веганским, если только один веган будет на свадьбе? Это возмутительное требование. Она может сделать веганское меню на своей свадьбе», — написал один из них. «Скажите ей и всей семье, что они могут не приходить на свадьбу, если готовы лишиться всей семьи из-за одного приема пищи», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что невеста отказалась пригласить сестру с расстройством аутистического спектра на свадьбу из-за страха, что она поцелует жениха. Матери и отцу девушки не понравилась эта идея, и они обвинили ее в том, что она отказывается от своей сестры ради мужчины.