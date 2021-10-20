Невеста отказалась звать сестру на свадьбу из-за ее любви к поцелуям с женихом

Девушка не пригласила сестру с аутизмом на свадьбу, чтобы она не лезла целоваться к жениху

Невеста отказалась пригласить сестру с расстройством аутистического спектра на свадьбу из-за страха, что она поцелует жениха. Своей историей она поделилась в посте на сайте Reddit.

По словам 22-летней невесты, через три месяца она выйдет замуж за возлюбленного. Она решила не звать 21-летнюю сестру на свадьбу из-за тяжелой формы аутизма — она в основном общается на физическом, а не на вербальном уровне. Более того, автор добавила, что девушка любит находиться рядом с ее женихом и лезть к нему с объятиями и поцелуями.

Невеста рассказала о решении родителям и предложила им нанять для сестры сиделку в день торжества, чтобы они могли присутствовать на празднике. Однако матери и отцу девушки не понравилась эта идея, и они обвинили ее в том, что она отказывается от своей сестры ради мужчины. Они попросили дочь смириться с любовью младшей сестры к ее будущему мужу.

Автор поста обратилась к пользователям сайта за советом — она попросила оценить ее поведение со стороны. Девушка добавила, что она уважительно относится ко всем людям, вне зависимости от их особенностей, но ей хочется пожить для себя, потому что до 18 лет она постоянно присматривала за сестрой.

Пользователи оставили почти трех тысяч комментариев, в большинстве из которых были слова поддержки. «Давайте признаем, что жениху должно быть комфортно на свадьбе, а это будет невозможно, если к нему будет постоянно приставать сестра невесты», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что невеста отказалась приглашать возлюбленного сестры на свадебную церемонию и разозлила ее. По ее словам, они с женихом решили не звать молодого человека сестры невесты на официальную часть праздника из-за нехватки мест для гостей.