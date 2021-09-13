Невеста отказалась звать на свадьбу парня сестры и вызвала споры в сети

Невеста отказалась приглашать возлюбленного сестры на свадебную церемонию и разозлила ее. Она поделилась своей историей в сообществе ModernWedding («Современные свадьбы») социальной сети Facebook и вызвала споры среди комментаторов.

По словам автора поста, они с женихом решили не звать молодого человека сестры невесты на официальную часть праздника из-за нехватки мест для гостей. «Мы не знакомы с новым парнем сестры лично, они встречаются всего три месяца! Поэтому я предложила ей пригласить его только на вечернюю неофициальную часть», — написала девушка.

Однако сестра не согласилась на предложенный компромисс, обиделась из-за поступка невесты и заявила, что не придет на свадьбу, если ей не разрешат взять с собой парня на весь свадебный день. Раздраженная невеста обратилась к пользователям и спросила, как ей по-взрослому отреагировать на поведение сестры.

Мнения в комментариях разделились: некоторые пользователи поддержали решение невесты, а другие встали на сторону сестры. «Тогда пусть ваша сестра не приходит, раз она не способна на компромиссы. Раз она не может понять, что количество мест ограничено и вы не зовете ее парня потому, что они вместе не так долго, то до свидания», — написала пользовательница. Другая добавила: «Речь идет о вашей сестре! Господи, да пусть она приведет своего парня, что тут такого?»

Ранее другая девушка заставила родственницу покрасить волосы на свою церемонию бракосочетания и вызвала недоумение в сети. По ее словам, рыжий цвет волос сестры противоречил стилистике церемонии.