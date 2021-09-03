Невеста за глаза оскорбила подружку перед свадьбой и испортила себе праздник

Невеста за глаза оскорбила подружку накануне свадьбы, не попросила прощения и испортила себе праздник. На пост, опубликованный на сайте Reddit, обратило внимание Daily Mirror.

Автор поста опубликовала свою историю в сабреддите AmItheAsshole («А не сволочь ли я?»). Она рассказала, что вышла замуж шесть недель назад. У нее была неклассическая свадьба: невеста была в черном, а жених в белом, торжество прошло на участке бабушки и дедушки невесты, которые предоставили цветы из своего сада для проведения церемонии. Среди друзей жениха были его подруги, а невесту сопровождали не только девушки, но и мужчины.

29 августа, в воскресенье, подруга автора поста выходила замуж и попросила ее стать подружкой невесты. Все девушки собрались в отеле перед свадьбой. Вечером женщина услышала, как невеста обсуждает ее с другой гостьей и обвиняет в том, что ее дешевая нетрадиционная свадьба затмила предстоящий более классический праздник. «Она обозвала меня невыносимой сукой и скрягой и обвинила в том, что моя свадьба затмила ее», — написала женщина.

После услышанного автор поста ушла в свой номер, собрала вещи и уехала. Она забрала с собой платье подружки невесты, которое купила сама. «Видимо, это испортило ей свадьбу, так как у нее было на одну подружку невесты меньше, чем друзей у жениха. Еще я не оставила платье, поэтому она не смогла найти мне замену», — сказала она. С ней связались друзья невесты с просьбой вернуться, но женщина отказалась. Сама невеста не попросила у нее прощения.

Пост собрал почти три тысячи комментариев пользователей, которые пытались выяснить, кто прав, а кто виноват. Позже пост был удален.

Ранее сообщалось, что девушка отказалась быть подружкой невесты из-за наглости и оскорблений подруги. Невеста постоянно убеждала подругу в том, что та недостаточно хороша для своего молодого человека.