Девушка оскорбила знакомую и обиделась на нее за отказ стать подружкой невесты

Девушка отказалась быть подружкой невесты из-за наглости и оскорблений подруги. Об этом она сообщила в посте на сайте Reddit.

Автор поста рассказала, что они с подругой по имени Мэри знакомы с детства. Однако за последние несколько лет девушки отдалились друг от друга. Несмотря на это девушка все же получила предложение стать подружкой невесты на свадьбе подруги, которая состоится в июле 2021 года.

Девушка перестала общаться с Мэри, потому что та постоянно ее оскорбляла и говорила, что она «недостаточно хороша» для своего молодого человека по имени Джек. «Джек очень привлекательный и состоятельный мужчина из хорошей семьи. Да, я росла в более скромных условиях, но это ничего не значит. Джек — замечательный человек, и у меня нет сомнений, что он именно тот мужчина, с которым я хочу быть всю жизнь»,— написала девушка.

Мэри не оставляла попыток убедить подругу в том, что ей нужно найти другого партнера — менее красивого и успешного, чем Джек. Она дошла до того, что организовывала ей свидания вслепую с мужчинами «попроще». Девушка устала терпеть издевки подруги и отказалась быть подружкой невесты на ее свадьбе.

«Я не уверена, что поступаю правильно. Мэри пыталась извиниться и уговорить меня изменить решение, ведь это важно для нее», — написала девушка. В ответ на это один из пользователей отметил: «Эта девушка вам не друг. Она завидует тому, что ваш партнер хорошо выглядит и обеспечен. Я бы не только не стала ее подружкой невесты, но и на свадьбу бы не пошла» .

Другие комментаторы также поддержали автора и предложили ей прекратить общение с завистливой подругой.