Подружки невест рассказали о просьбах изменить внешность и взять кредит

Издание BuzzFeed расспросило подружек невест о странных вещах, которые их просили сделать для свадьбы, и опубликовало подборку из 16 самых интересных историй.

Одна из участниц опроса призналась, что по просьбе невесты написала за нее свадебную клятву. Текст так растрогал жениха, что тот решил вышить его слова на подушке в гостиной. Другая невеста требовала, чтобы ее подружка взяла кредит на пять тысяч долларов (364 тысячи рублей), которых не хватало на свадьбу.

Третью девушку попросили коротко постричься и грозили не пустить на свадьбу, если она не даст невесте 500 долларов (36 тысяч рублей) на девичник. Подружки невест также поделились просьбами прополоть сорняки на лужайке, где планировалась свадьба, и требованиями полностью изменить внешность.

Осенью 2018 года сообщалось, что невеста из Австралии запретила гостьям приходить на свадьбу в платьях. Она заставила подруг прийти на свадьбу в мужских костюмах, чтобы казаться самой красивой на их фоне.