Невеста не позвала «слишком стройную» подругу на свадьбу и опозорилась в сети

Невеста отказалась приглашать стройную подругу на свадьбу, чтобы не выглядеть хуже на ее фоне, и опозорилась в сети. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на пост девушки на сайте Reddit , который впоследствии был удален.

27-летняя девушка призналась, что пыталась сохранить свадьбу в секрете от нежеланной гостьи, но та обо всем узнала от их общей подруги.

По словам невесты, появление «невероятно стройной» подруги на церемонии могло испортить весь праздник, поскольку на ее фоне все остальные девушки, и невеста в том числе, смотрелись бы тучными. Она добавила, что считает свой поступок оправданным, так как ни одна невеста не хочет, чтобы в день ее свадьбы кто-то был красивее, чем она.

Решение невесты раскритиковали комментаторы, они назвали ее неуверенной в себе и обвинили в неумении дружить. Один из них написал: «Представьте себе, что вас выбрали подружкой невесты не из-за дружбы, а потому что невеста считает, что на вашем фоне она будет лучше выглядеть».

Ранее сообщалось, что свекровь захотела надеть платье невесты на свою свадьбу, чтобы «переключить внимание публики на себя». Выходки свекрови привели к тому, что невестка прервала общение с ней на несколько месяцев.