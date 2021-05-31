Свекровь без разрешения купила кольцо невесте и разозлила пользователей сети

Свекровь без разрешения купила невесте новое помолвочное кольцо и была обругана в сети. На публикацию на портале Mumsnet обратили внимание в Mirror.

Пользовательница с никнеймом @Debbierocket123 объяснила, что обручилась со своим женихом в 2020 году и немного похудела на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса. В связи с этим ее помолвочное кольцо стало ей велико. По словам женщины, когда ее муж пошел в мастерскую, чтобы уменьшить размер украшения, его полностью сломали.

«После этого моя свекровь решила сделать сюрприз и купила мне новое кольцо. Честно говоря, оно мне не очень нравится. Изделие не сочетается с моим обручальным кольцом. Не хочу ранить чувства свекрови, но я действительно считаю, что ей не следовало его покупать. Я хотела кольцо, которое бы выбрал для меня жених. Что ей сказать? Я не хочу показаться неблагодарной», — спросила она у пользователей сети.

Юзеров разозлил поступок свекрови, и они принялись критиковать ее в комментариях под постом. «Это добрый, но очень странный жест», «Она перешла черту. Она не имела права этого делать. Это просто вторжение в личную жизнь. Я бы ей даже спасибо не сказала», «Скажи, что оно не в твоем вкусе и попроси вернуть его обратно», «Довольно жутко, что она сделала это без спроса», — высказывались они.

Ранее в мае вмешательство будущей свекрови в подготовку к свадьбе едва не разрушило отношения пары. Анонимная невеста рассказала, что хотела провести торжество в Италии в окружении 16 ближайших родственников и друзей, однако мероприятие отменилось из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. По наставлению свекрови паре пришлось запланировать пышную свадьбу. Автор публикации добавила, что из-за пандемии мать жениха переехала жить по соседству и «превратила ее жизнь в ад».