Вмешательство матери жениха в подготовку к свадьбе едва не разрушило пару

Вмешательство будущей свекрови в подготовку свадьбе едва не разрушило отношения пары. На пост, появившийся на портале Reddit, обратили внимание журналисты Mirror.

Анонимная невеста рассказала, что хотела провести свадьбу в Италии в окружении 16 ближайших родственников и друзей, однако мероприятие отменилось из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

В итоге по наставлению свекрови паре пришлось запланировать пышную свадьбу. «Она сказала, что была рада, когда наш праздник отменился два раза. По мнению свекрови мы "совершали огромную ошибку", поскольку не хотели устраивать "правильную свадьбу"», — пояснила автор публикации, добавив, что из-за пандемии мать жениха переехала жить по соседству и «превратила ее жизнь в ад».

По словам героини материала, свекровь постоянно вмешивалась в подготовку к свадьбе. «Единственное, в чем я была непреклонна, — это выбор праздничного наряда для моей дочери, но я хотела сшить его ближе к свадьбе, чтобы она не успела вырасти из наряда», — сказала она.

По информации издания, несмотря на желание невесты, свекровь купила платье для внучки самостоятельно. После того как автор поста попросила вернуть купленную вещь, мать жениха начала плакать и сказала, что не сможет получить обратно потраченные деньги.

«Мой жених накричал на меня за такое обращение с его матерью, — пожаловалась анонимная пользовательница. — Я даже поинтересовалась, хочет ли он свадьбу на самом деле, но не получила ответа на свой вопрос. Я задумываюсь о том, чтобы отменить ее».

Комментаторы портала Reddit поддержали невесту и похвалили за достойное поведение: «Подумай, действительно ли ты хочешь выйти замуж за человека, который уже женат на своей матери», «У тебя появилась возможность заглянуть в недалекое будущее, которое тебя ждет», «Хорошо, что ты высказала ей свое мнение!», «Свекровь не должна была лезть не в свое дело».

В марте 2020 года свекровь захотела перещеголять невесту в белом платье и была обругана. Женщину засняли в белом платье в пол с открытыми плечами. Пользователи сети раскритиковали поступок матери жениха в комментариях.