Мать невесты раскритиковали в сети за чересчур вульгарный для свадьбы наряд

Фото: страница «thats it, I'm wedding shaming» в Facebook

Мать невесты показала наряд, в котором решила посетить свадебное торжество, и подверглась критике в сети. На фото и комментарии, которые появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), обратили внимание в The Sun.

Женщина, чье имя не раскрывается, разместила снимок, на котором она запечатлена в длинном платье леопардовой расцветки с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре. «Я не обычная мама, я классная мама», — подписала пост героиня материала.

Пользователи сети посчитали, что мать виновницы торжества оделась чересчур вульгарно для мероприятия. «О, боже. Словно весь праздник для нее. Это платье отвратительное. Видимо, мамочка хочет перетянуть на себя все внимание», «Конечно, самое время выбрать анималистичный принт», «Этот разрез портит все платье. Из-за этой детали наряд кажется незавершенным», «Это не твой праздник», — негодовали юзеры.

В марте свекровь попыталась перещеголять невесту в белом платье и была обругана. На размещенном в интернет-сообществе снимке запечатлена женщина в белом платье в пол с открытыми плечами. Пользователи сети раскритиковали поступок матери жениха в комментариях. «Это не просто белое платье, это платье свадебного фасона. Какая же сука», — писали они.