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Жених решил расплатиться с певцом на свадьбе пивом и подружками невесты

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Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Жених отказался платить певцу на свадьбе и решил предложить ему в качестве компенсации пиво, еду и подружек невесты. Мужчина заявил, что из-за пандемии у него нет денег на услуги музыканта, сообщает британский таблоид The Mirror.

По информации издания, певец связался с женихом в Facebook и предложил 50-процентную скидку на свое выступление на торжестве. В ответ на это новобрачный «решил быть откровенным» и написал, что не сможет заплатить за концерт, однако готов предложить пару бокалов пива, еду с праздничного стола и подружек невесты, которые «во время пандемии коронавируса изголодались по парням, как дикие животные».

Исполнитель отказался от предложения, потому что сам нуждался в деньгах. Жених разозлился и назвал его «неблагодарным», а потом добавил, что невеста может подать на развод, если тот не найдет музыканта на свадьбу.

Ранее подружки невесты пришли на свадьбу в обуви из резины с дырами и с ее помощью разыграли молодоженов. Они были обуты в розовые сабо с отверстиями для декоративных значков американского бренда Crocs. Отмечается, что невеста просила подруг не надевать «кроксы» на свадьбу. Несмотря на это, она не разозлилась и посмеялась над розыгрышем.

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