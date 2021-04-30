Подружки невесты разыграли молодоженов на свадьбе с помощью обуви

Подружки невесты пришли на свадьбу в обуви из резины с дырами и с ее помощью разыграли молодоженов. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенных кадрах шесть женщин в фиолетовых платьях длины макси с разрезом на левой ноге показали свою обувь, которую они надели на церемонию бракосочетания своей подруги. Они были обуты в розовые резиновые сабо с отверстиями для декоративных значков американского бренда Crocs.

Согласно подписи под видео, невеста просила подруг не надевать «кроксы» на свадьбу. Несмотря на это, она не разозлилась и посмеялась над розыгрышем. Ролик стал вирусным и собрал 8,4 миллиона просмотров.

Пользователи сети оценили шутку в комментариях. «Это очень мило и смешно!», «Всем бы таких подруг!», «Думаю, это была очень веселая свадьба!», «Невеста, береги таких подруг!», «Если моя свадьба не будет выглядеть так, то я не хочу выходить замуж», — писали они.

Ранее в апреле популярный музыкант пришел на «Оскар» в покрытых золотом «кроксах». Так, 50-летний американский хип-хоп-музыкант Амир Томпсон, известный как Questlove, вышел на красную ковровую дорожку в черных рубашке и брючном костюме, а также упомянутых сабо бренда Crocs, покрытых 24-каратным золотом.