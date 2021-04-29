Популярный музыкант пришел на «Оскар» в покрытых золотом «кроксах»

Популярный американский хип-хоп-музыкант Амир Томпсон, известный как Questlove, появился на церемонии вручения кинопремии «Оскар» в обуви из резины с дырами и напылением из драгоценного металла. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о резиновых сабо с отверстиями для декоративных значков американского бренда Crocs. Так, 50-летний артист вышел на красную ковровую дорожку в черных рубашке и брючном костюме, а также упомянутых «кроксах», покрытых 24-каратным золотом.

Тренд на культовые дырявые сандалии появился в сентябре 2020 года. Обувь приобрела большую популярность благодаря знаменитостям. Например, в сабо марки Crocs на публике неоднократно появлялись канадский поп-исполнитель Джастин Бибер и рэпер Post Malone.

Двумя годами ранее обувь из совместной коллекции Crocs и Balenciaga раскупили за несколько часов, несмотря на цену в 850 долларов (54 тысячи рублей). Позже сандалии на высокой платформе из синтетического материала с пестрыми значками-клипсами попали в список самых странных вещей 2018 года, заняв четвертое место.

Американская компания Crocs была основана для производства и распространения поролоновых сабо. Обувь изначально была разработана для катания на лодках, в дальнейшем она стала пользоваться популярностью у медицинских работников. Первая модель The Beach была представлена ​​в 2000-х годах во Флориде. C тех пор было продано свыше 300 миллионов пар обуви.