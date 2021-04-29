Невеста отомстила неверному жениху с помощью интимных фото и пошла под суд

Жительница американской деревни Айленд-Лейк, штат Иллинойс, отомстила неверному жениху, разослав семье и друзьям интимные фотографии его любовницы, и пошла под суд. Об этом сообщает газета Chicago Tribune.

Инцидент, по которому идет судебное дело, произошел в 2016 году. 43-летняя подсудимая Бетани Остин (Bethany Austin) была обручена с мужчиной и собиралась выйти за него замуж. На тот момент пара находилась в отношениях более семи лет.

Влюбленные использовали общее облачное хранилище данных, поэтому все сообщения с телефона жениха приходили на iPad невесты. Таким образом Остин раскрыла измены возлюбленного, обнаружив в фотопотоке откровенные снимки его любовницы. После этого партнеры отменили свадьбу и расстались.

Остин отправила фото любовницы родственникам и знакомым, чтобы объяснить, почему ей пришлось разорвать отношения с женихом. Узнав об этом, мужчина обратился в полицию и написал заявление на бывшую партнершу. Против мстительной американки возбудили уголовное дело, так как ее действия нарушали право неприкосновенности частной жизни.

Окружной судья Майкл Коппедж (Michael Coppedge) обвинил Бетани Остин в совершении преступления четвертой степени. Американке грозит лишение свободы сроком от одного до трех лет, если ее вина будет доказана. Обвиняемую выпустили под залог до вынесения приговора. Финальное слушание пройдет 24 июня 2021 года.

Ранее пользовательница TikTok с ником @Lovetruthink узнала об изменах бойфренда с тремя любовницами и коварно отомстила ему: расклеила по дому доказательства его неверности, записала это на видео и выложила в соцсети.