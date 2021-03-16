Женщина узнала об изменах возлюбленного благодаря умному дверному звонку

Пользовательница платформы TikTok с ником @charleyclark88 рассказала, как уличила возлюбленного в неверности благодаря умному дверному звонку. Видео с ее историей собрало более 900 тысяч просмотров.

Чарли Кларк (Charley Clark) узнала об изменах партнера, просмотрев запись с дверного устройства Ring. На кадрах видно, как ее возлюбленный звонит в дверь, и из дома выходит другая женщина. Она целует его, после чего подбегает и прыгает ему на спину.

Кларк объяснила, что любовница прислала эту запись ее возлюбленному, посчитав ее забавной. Обнаружив видео, она сразу же рассталась с неверным партнером. Многочисленные пользователи сети поддержали ее решение и пожелали ей встретить достойного мужчину.

Ранее пользовательница TikTok с ником @Lovetruthink узнала об изменах бойфренда с тремя любовницами и коварно отомстила ему. Она расклеила по дому доказательства его неверности, записала это на видео и выложила в соцсети.