Девушка узнала об изменах бойфренда с тремя любовницами и коварно отомстила ему

Пользовательница видеосервиса TikTok с ником @Lovetruthink узнала об изменах бойфренда и расклеила по дому доказательства его неверности. Видеоролик с местью собрал миллионы просмотров.

Девушка потратила два часа на то, чтобы коварно проучить своего неверного возлюбленного. Она распечатала его переписки с тремя любовницами и расклеила их на стенах его спальни с помощью суперклея. Затем она сообщила изменщику, что приготовила для него сюрприз, украсив путь к спальне воздушными шарами и знаками.

После этого она заблокировала бойфренда, однако тот отправил с другого номера аудиосообщения, в которых отрицал свою вину.

Пользователи сети оценили поступок @Lovetruthink. «Красиво получилось, мне нравится, как ты украсила его жилище», «Нужно было собрать всех девчонок и пригласить туда, чтобы они смогли полюбоваться твоим произведением искусства», «Цветная печать?? Ой, ты его балуешь», — глумились комментаторы.

Ранее жительница США жестоко отомстила изменявшему ей мужу и попала под шквал критики на портале Reddit. Американка расклеила по улице семейную фотографию с мужем и детьми. Неверного супруга она выделила красным кругом и подписала: «Бросил свою жену и детей в Нью-Йорке. (…) Его новые соседи, знайте! Он все еще женат, но живет с другой женщиной».