Жена прилюдно отомстила неверному мужу и вызвала споры в сети

Пользовательница Facebook рассказала, как прилюдно отомстила изменившему ей мужу. Ее публикация вызвала споры в сети, сообщает новостной портал News.com.au.

«Вы когда-нибудь хотели расквитаться с вашим мужем? — обратилась она к читателям. — Что ж, я уличила своего мужа в измене, но вместо развода мы заключили сделку. Раз в неделю он должен выходить на улицу в нелепейших нарядах, какие мне только придут в голову». В один из таких дней жена надела на неверного мужа розово-белый лонгслив, детский комбинезон с розовым бантом и такого же цвета берет, медицинскую маску и очки.

На фотографии, которую она опубликовала в сети, одетый в детские вещи муж стоит возле велосипеда с розовым шаром. Над передним колесом установлена табличка с надписью: «Это моя отчаянная попытка прилюдно отомстить неверному мужу! Пожалуйста, сфотографируйте его и поделитесь с его женой в Facebook-группе ShameMyHubby (Пристыди моего муженька — прим. Ленты.ру)».

По словам жены, ее провинившийся партнер делает все, что она ему велит. Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни осудили женщину за то, что она решила остаться в нездоровых отношениях. Другие называли рассказчицу и ее мужа фетишистами, которые нарочно разыграли подобную сцену.

«Мне за нее неловко. Намного унизительнее, что она осталась с ним и публично сказала об этом всему миру», — писали одни юзеры. «Если это самое худшее, что его ждет, готов поспорить, он в любом случае продолжит изменять», — утверждали другие. «Просто разведись с ним, чтобы не тратить зря время и не смущать людей», — советовали третьи.

«Рассказать о таком в интернете, чтобы об этом узнали твои друзья и знакомые, было бы очень унизительным. К тому же, все эти переодевания в нелепую одежду», «Я все еще допускаю, что они оба сумасшедшие и не собираются разводиться; скорее всего, это просто такой фетиш», — рассуждали комментаторы, решив, что таким образом супруги просто развлекаются.