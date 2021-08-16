Невеста заставила сестру изменить внешность ради красивых свадебных фото

Девушка заставила родственницу покрасить волосы на свою церемонию бракосочетания и вызвала недоумение в сети. Соответствующий пост появился на Reddit.

Невеста, имя которой не указано, объяснила, что собирается устроить свадьбу в цветовой гамме, напоминающей окрас синих и зеленых павлинов. В связи с этим она попросила всех гостей прийти на праздник в нарядах соответствующих оттенков.

По словам девушки, ее двоюродная сестра Элла (Ella) является обладательницей натуральных рыжих волос, что противоречит стилистике церемонии. По этой причине она попросила ее перекраситься ради удачных фото.

«Я бы никогда не потребовала от нее изменить цвет волос навсегда, поэтому предложила ей нанести временную краску, которая исчезнет после 14 помывок головы. Однако сестра сказала, что отращивала локоны на протяжении шести лет, и не хочет их портить. После этого я попросила ее надеть парик, однако она снова отказалась. Мы не смогли прийти к компромиссу. Элла отказалась менять внешность и решила не приходить ко мне на свадьбу», — поделилась невеста.

Пользователей сети возмутил поступок девушки, и они принялись критиковать ее поведение в комментариях под публикацией. «Конечно, это твоя свадьба, но есть рамки, за которые ты вышла», «Невеста просто боится, что ее сестра будет выглядеть лучше, чем она», «Просить кого-то изменить натуральный цвет волос — это уже за гранью», «В течение нескольких месяцев после свадьбы всем будет наплевать на ваши фото. Ее волосы не испортят свадьбу, а вот твое отношение к людям — еще как», — высказывались юзеры.

Ранее в августе другая анонимная невеста заставила подругу надеть парик на свадьбу ради удачных фото. Девушка объяснила, что одна из ее подруг отрезала все свои волосы из-за психического расстройства. В связи с этим она попросила ее прийти на свадьбу в парике, чтобы получить «красивые» групповые фотографии. Девушка добавила, что у ее подруги уже есть несколько париков для особых случаев.