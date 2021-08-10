Невеста заставила подругу надеть парик на свадьбу ради красивых фото

Девушка заставила подругу с короткой стрижкой надеть парик на церемонию бракосочетания и вызвала недоумение в сети. На опубликованный на Reddit пост обратили внимание журналисты Mirror.

Невеста, имя которой не указано, объяснила, что одна из ее подруг отрезала все свои волосы из-за психического расстройства. В связи с этим она попросила ее прийти на свадьбу в парике, чтобы получить «красивые» групповые фотографии. Девушка добавила, что у ее подруги уже есть несколько париков для особых случаев.

Пользователей сети разозлил поступок невесты, и они принялись осуждать ее в комментариях под публикацией. «Если бы она действительно была твоей подругой, ты бы тоже подстригла волосы в знак солидарности. Ты ужасный друг и человек», «Ты не подруга, ты просто бездушный реквизит», «Обычно на роль подружки невесты приглашают кого-то близкого, кто тебе небезразличен. Но тебе важнее твой тупой праздник, а не душевное состояние подруги», — высказались они.

Однако другие поддержали невесту. «Я не вижу проблемы в том, чтобы подруга надела парик. Она же все равно их носит на другие мероприятия», «Если бы она не носила парики, я думаю, было бы невежливо просить ее сделать это. Однако, как ты сказала, твоя подруга надевает их для особых мероприятий, поэтому она могла бы сделать это и на твоей свадьбе», «А в чем проблема, если она и так их часто носит?» — написали юзеры.

В августе жених поссорился с невестой из-за ее отказа накраситься на свадьбу. Анонимный мужчина рассказал, что попросил свою возлюбленную сделать макияж на их свадьбу, однако она отклонила его просьбу, объяснив, что хочет выглядеть естественно. Мужчина добавил, что поступок девушки испортил вечер всем гостям и разозлил его и матерей с обеих сторон.