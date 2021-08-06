Жених поссорился с невестой из-за ее отказа накраситься на свадьбу

Невеста отказалась наносить макияж на церемонию бракосочетания и поссорилась с родственниками. Соответствующий пост появился на Reddit.

Анонимный мужчина рассказал, что попросил свою возлюбленную накраситься на их свадьбу, однако она отклонила его просьбу, объяснив, что хочет выглядеть естественно. «Мы вместе на протяжении пяти лет, и я считаю ее красивой без косметики. Однако я и наши матери просили ее нанести макияж хотя бы на свадьбу, чтобы получить красивые фотографии. Она отказалась это сделать, и снимки действительно получились не очень хорошими. У нее были огромные мешки под глазами. Было бы лучше, если бы она нанесла хотя бы тональный крем», — написал он.

Мужчина добавил, что поступок его возлюбленной испортил вечер всем гостям и разозлил его и матерей с обеих сторон. По словам жениха, невеста считает косметику пустой тратой денег и времени. Также он подчеркнул, что в ответ на просьбу отнестись к макияжу проще и хотя бы изредка наносить косметику она назвала его дураком и обиделась.

Пользователи сети в комментариях под постом раскритиковали поведение мужчины. «По сути, сказать кому-то, чтобы он накрасился, равносильно тому, что и указать ему на его недостатки и призвать их немедленно скрыть. Это некрасиво», «Извини, но ты плохой партнер», «А ты сам закрасил свои синяки консилером ради фото? Вот именно», «Боже, в каком мире мы живем», «До чего же отвратительны эти двойные стандарты», — высказывались они.

В июне гостья свадебного торжества выбрала наряд вопреки правилам и разозлила пользователей сети. Анонимная невеста поделилась фотографией однокурсницы, которая запечатлена на чужом мероприятии с распущенными волосами в длинном платье на бретелях белого цвета. Согласно одному из пунктов дресс-кода свадьбы, никто из гостей не должен появляться на торжестве в белой одежде.