Женщина оплатила свадьбу сына и пришла в сопровождении его бывшей жены

Женщина рассказала, что ее свекровь оплатила их с мужем свадьбу и без предупреждения пришла на праздник в сопровождении бывшей жены сына. Об этом она написала в посте на сайте Reddit.

28-летняя автор поста, чье имя не называется, поделилась историей в сабреддите AmItheAsshole («А не сволочь ли я?»). По ее словам, она встретила будущего мужа, который на год младше ее, через четыре года после того, как он развелся с первой женой по имени Минди, которую все в его семье называют «любовью всей его жизни».

Свекровь женщины очень любила первую невестку и относилась к ней, как к родной дочери. Однако со временем она приняла новую избранницу сына. «Мы сблизились после того, как умер отец мужа. Мы старались все время быть рядом с моей свекровью. Радость вернулась в ее жизнь, когда я родила сына — ее первого внука», — написала автор поста.

Во время пандемии пара столкнулась с финансовыми трудностями — они использовали свои накопления и часть сбережений покойного отца мужа автора поста, чтобы купить дом и обеспечить сына всем необходимым. После окончания локдауна пара планировала устроить небольшое торжество в честь законного вступления в брак, и свекровь настояла на оплате праздника.

В день торжества она пришла на свадьбу в сопровождении Минди. Женщина заявила, что раз она все оплатила, то имеет право приглашать кого угодно. Когда автор поста и ее муж настояли на том, чтобы гостья покинула праздник, свекровь заявила, что уйдет с ней. «Тогда уходите обе», — сказал сын женщины. В итоге она осталась на свадьбе, но весь вечер была злой и недовольной.

Пользователи в комментариях назвали ситуацию странной, их возмутило не только поведение свекрови, но и решение Минди принять приглашение и прийти на свадьбу. Один из них написал: «Вот именно поэтому я никогда не беру у людей деньги. Большинство из них считают, что если они добровольно вкладываются во что-то, то они имеют право принимать любые решения и пользоваться особым отношением».

Ранее сообщалось, что мать составила правила для девушки сына и разозлила пользователей сети. На первое место бдительная мать поставила напоминание, что ее сын — «не твой банкомат».