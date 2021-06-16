Женщина пожаловалась на наглую золовку и нашла понимание в сети

Молодая мать пожаловалась, что сестра ее мужа украла имя, которое супруги выбрали для ребенка, а потом обвинила пару в том же самом. Об этом женщина сообщила в посте на сайте Reddit.

Автор поста поделилась переживаниями с пользователями в сабреддите AmItheAsshole («А не сволочь ли я?»). Женщина рассказала, что месяц назад она родила сына, имя для которого они с мужем выбрали еще в апреле. Молодые родители решили назвать ребенка двойным именем в честь двух близких людей. Пара сделала пост в Facebook, где озвучила пол ребенка и выложила фотографию с детским покрывалом, на котором было вышито имя.

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Спустя неделю после публикации сестра мужа сообщила, что родила сына, которого назвала точно так же, как супруги планировали назвать своего ребенка. По словам автора поста, никто не знал, что золовка беременна, а новость о выбранном имени повергла пару и родственников в шок.

Муж убедил назвать сына так, как они планировали, несмотря на наглую выходку его сестры. Через два дня после рождения мальчика золовка разослала всем родственникам сообщения с обвинениями новоиспеченных родителей в краже имени ребенка.

Комментаторы поддержали молодую мать рассказами об одинаковых именах среди своих родственников и знакомых. Один из них написал: «У меня есть три двоюродных брата с одинаковыми именами. Никого из них это не беспокоит».

Ранее сообщалось, что свекровь попросила беременную невестку не рожать до окончания ремонта. Невестка поинтересовалась у пользователей сети, можно ли ей проигнорировать эту необычную просьбу.