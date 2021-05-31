Мать составила правила для девушки сына и разозлила пользователей сети

Девушка опубликовала «ошеломляющие правила», которые составила мать ee молодого человека, и разозлила пользователей сети. Своей историей она поделилась с Daily Mail.

18-летняя американка по имени Эмма из штата Луизиана рассказала, что свод правил женщина опубликовала в Instagram. На первое место бдительная мать поставила напоминание, что ее сын — «не твой банкомат». Также женщина пообещала расстроить отношения пары, если девушка появится в их доме одетая «как стриптизерша», и заявила, что ее сын — джентльмен, так что рядом с ним должна быть настоящая леди.

В довершение женщина сообщила, что «знает, как избежать тюрьмы». Кроме того, она предостерегла возможную невестку от попыток проникновения в семью обманом, потому что в этом случае будет уже «не просто матерью твоего парня, а свекровью».

Пользователи сети были шокированы поведением матери парня и ее вторжением в его личную жизнь. Многие посоветовали девушке не продолжать отношения с молодым человеком. «Бросай его сейчас же! Такое отношение — навсегда!» — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что невеста узнала, что ее мать платила жениху за свидания с ней, и отменила свадьбу. «Оказалось, что моя мама познакомилась с ним через подругу и заплатила ему, чтобы он пошел со мной на первое свидание в дорогой ресторан. Она платила за все наши свидания и, конечно, нашу свадьбу», — рассказала девушка.