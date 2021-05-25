Невесту пристыдили за жалобу на «неприемлемый» подарок от матери

Женщина анонимно пожаловалась, что мать собирается подарить ей на свадьбу «неприемлемый» подарок. Пользователи форума Mumsnet, на котором она опубликовала историю, пристыдили невесту.

Автор поста уточнила, что свадьба назначена на конец июля. 19 мая мать сообщила ей, что в качестве свадебного подарка решила отремонтировать свой дом, чтобы дочь и ее возлюбленный смогли жить у нее, пока не обзаведутся своим жильем.

«Не хочу показаться неблагодарной, но я немного не понимаю, как ремонт в собственном доме может быть подарком? Нет, она не собирается отдать мне дом, точно нет, я в этом абсолютно уверена», — отметила рассказчица.

Невеста объяснила, что они с женихом вынужденно продали недавно купленный дом, поскольку застройщики допустили много ошибок при строительстве. В прошлом году цены на недвижимость подскочили, поэтому пара решила временно пожить в трейлере на участке отца невесты, чтобы накопить деньги на дом мечты. Однако ее мать предложила им перебраться в ее дом. Как только пара согласилась, родственница завела разговор о ремонте.

Автор поста утверждает, что они с возлюбленным предупреждали мать, что собираются жить у нее не дольше двух лет. «Неужели неразумно с моей стороны считать, что ремонт в ее собственном доме, в котором мы, возможно, даже не будем жить, — это неприемлемый подарок? Или я неблагодарная?» — спросила она у читателей форума.

Комментаторы пристыдили невесту. «Жалоба, что ваша мама не дарит вам "приемлемый" подарок, звучит довольно грубо», — писали одни. «Честно говоря, нет ничего более отталкивающего, чем жених и невеста, зацикленные на свадебных подарках», — признавались другие.

Ранее сообщалось, что в Канаде невеста получила на свадьбу от гостьи корзину с продуктами и разозлилась из-за того, что подарок стоил меньше, чем она потратила на обед для каждого из гостей. Она заявила, что на свадьбу принято дарить деньги.