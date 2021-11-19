Девушка узнала правду о своем рождении благодаря одному факту на уроке биологии

Пользователь Reddit поделился историей о том, как его сестра узнала правду о своем рождении благодаря одному факту, услышанному на уроке биологии. Девушка поняла, что она приемная, когда сравнила свои уши с ушами других членов семьи.

Автор поста рассказал, что его семья удочерила девочку, когда ей было 5 месяцев. По его словам, несколько недель назад его сестра спросила его, является ли она приемной. «Я был потрясен, поскольку был уверен, что она уже знала об этом», — рассказал парень и добавил, что поинтересовался у нее, почему она так думает.

Сестра объяснила, что всего подозревала это, потому что внешне она отличается от остальных членов семьи. Окончательно девушка убедилась в этом после урока биологии, на котором говорили о генетике. «Она поняла, что у нее сросшаяся мочка, в то время как у остальных нет», — передал слова сестры о форме ушей парень.

«Я сказал ей правду и предупредил, что это ничего не меняет. Она по-прежнему остается моей маленькой сестренкой и дочерью наши родителей», — рассказал автор поста. Он добавил, что не хотел врать сестре, хоть и не был уверен в том, как ответить на ее вопрос.

Позже девушка рассказала отцу о том, что знает правду, и спросила, почему ей раньше не рассказали об этом. По словам автора поста, его сестра не выглядела рассерженной или грустной, она спросила об этом скорее из любопытства. Отец сказал, что они с матерьюждали ее совершеннолетия, чтобы сказать ей правду, и она спокойно приняла такой ответ.

В то же время рассказчик отметил, что их мать разозлилась, узнав о случившемся. Она обвинила сына в том, что он не имел права говорить сестре об удочерении. «Мы пытались объяснить ей, что даже не я поднимал эту тему, но она не слушала», — пожаловался рассказчик и добавил, что их мать теперь не разговаривает ни с ним, ни с другими членами семьи. Он считает, что она вовсе не собиралась рассказывает его сестре о том, что она не родная дочь.

В комментариях под постом многие пользователи поддержали героя истории и заверили его в том, что он поступил правильно, рассказав сестре об удочерении. При этом некоторые осудили мать рассказчика за ее поведение.