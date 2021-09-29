Женщина раскрыла правду племяннику и испортила его отношения с отцом

Пользовательница Reddit с ником Realistic-Mission-59 поделилась историей о том, как испортила отношения своего брата с сыном. Женщина раскрыла племяннику правду о том, почему он больше не может навещать ее, и поссорила его с отцом.

Автор поста рассказала, что сын ее брата часто приходил к ней в гости и проводил много времени с ее детьми. «Мой брат раньше никогда не был против этого, но недавно он решил, что его сын должен проводить больше времени со своими сводными братом и сестрой. Он попросил, чтобы я сказала племяннику, что мы больше не желаем видеть его у себя дома. Я ответила ему, что он должен сам поговорить со своим сыном об этом», — вспомнила она о запрете от родственника.

По словам женщины, в итоге ее брат решил солгать сыну и сказал, что тетя больше не хочет, чтобы он навещал ее. «Когда племянник пришел ко мне, я решила быть с ним честной. Я объяснила, что его отец хочет, чтобы он проводил больше времени со сводными родными. Мой племянник сильно разозлился на своего отца и сказал, что он не сможет таким образом заставить его общаться с братом и сестрой», — поделилась она.

В заключение автор поста поинтересовалась у пользователей Reddit, правильно ли она поступила, решив раскрыть правду племяннику. Многие комментаторы поддержали женщину и назвали поведение ее брата некорректным. «Как жаль ребенка, которого пытаются отрезать от людей, которые ему важны и которым он не безразличен», — написал один из юзеров.

Ранее пользователь Reddit с ником Alzinam рассказал, что отказался звать младшего брата на свадьбу из-за его поступка семилетней давности.