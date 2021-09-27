Мужчина отказался звать брата на свадьбу из-за поступка семилетней давности

Пользователь Reddit с ником Alzinam рассказал, что отказался звать младшего брата на свадьбу из-за поступка семилетней давности. Мужчина объяснил, что не смог простить родственника за то, что много лет назад он переспал с его девушкой.

Автор поста сообщил, что в детстве они с братом были очень близки, но все изменилось, когда они стали подростками. «В старшей школе мой брат флиртовал с девушками, которые мне нравились, и даже с теми, с которыми я был в отношениях. Однажды он начал встречаться с моей бывшей возлюбленной, причем это произошло сразу после нашего расставания», — вспомнил мужчина. Последней каплей для рассказчика стал эпизод, когда родственник переспал с его невестой за три месяца до свадьбы. Тогда он решил навсегда вычеркнуть его из своей жизни.

«С того момента прошло уже семь лет, я снова помолвлен. Моя свадьба пройдет в январе следующего года. Церемония будет небольшой, только с самыми близкими друзьями и родными», — поделился он. Мужчина отметил, что решил не звать на праздник своего младшего брата, чем сильно расстроил семью. «Моя сестра заявила, что если я не прощу брата, то она придет на церемонию вместе с ним. В ответ я сказал, что если она или родители это сделают, то я попрошу их уйти. Я настроен очень серьезно», — подчеркнул жених.

Большинство пользователей поддержали позицию автора поста. «Да, люди обычно вырастают и меняются, но вред, который они нанесли, нельзя просто отменить. К тому же свадьба — это твой праздник. Ты должен делать только то, что доставляет тебе радость. Но я бы все-таки посоветовал тебе подумать насчет примирения с братом, когда не будет давления со стороны родных», — обратился к нему один из комментаторов.

Ранее пользователь Reddit под ником dontknowwhattodoat18 поделился советом о том, как проверить девушку перед серьезными отношениями, и спровоцировал обсуждения в сети.