Гостья пришла на свадьбу сестры в подвенечном наряде и была обругана в сети

Двоюродная сестра невесты пришла на торжество в свадебном наряде и возмутила пользователей сети. Соответствующий пост появился на Reddit.

Анонимный автор разместил в соцсети фотографию, сделанную во время мероприятия в Шотландии. На нем позируют несколько гостей, в том числе и родственница виновницы торжества, которая одета в длинное платье молочного цвета и светло-серую меховую шубу. «Эта дама пришла на свадьбу своей кузины вот так. По крайней мере, на ней хотя бы не было фаты», — гласит описание снимка.

Читатели портала обругали внешний вид гостьи в комментариях. «Она могла бы постараться не быть дурой вместо того, чтобы отодвигать невесту на задний план», «Очевидно, многие люди сочли это странным, в том числе и невеста», «Я думаю, что дело зашло слишком далеко. Не стоит надевать на подобное событие подвенечное платье или что-то подобное», «Если на фото платье гостьи выглядит белым, то такой наряд неуместен», — высказывались они.

Ранее в сентябре свекровь тайно надела подвенечное платье на свадьбу и разозлила невесту. Анонимная девушка рассказала, как попросила мать жениха купить одежду согласно цветовой гамме церемонии. Женщина вернулась с подходящим нарядом, однако вскоре невеста узнала, что она тайно приобрела и другой образ — платье, похожее на подвенечное.