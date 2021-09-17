Подарок жениха невесте перед свадьбой подняли на смех в сети

Анонимная невеста показала свадебный подарок жениха и была поднята на смех в сети. На опубликованный в Facebook пост обратили внимание в Daily Mail.

На размещенном в сети кадре девушка, имя которой не указано, демонстрирует серебристое ювелирное изделие с фиолетовым камнем посередине. «Мне нравится это кольцо, но мне немного за него стыдно», — подписала она публикацию.

Пользователи сети раскритиковали украшение в комментариях под постом. «Кольцо выглядит настолько дешевым, словно твой палец позеленеет в считанные дни», «Ты и правда хвастаешься кольцом из Pandora?», «Ее жених сказал ювелиру: "Ее любимый цвет фиолетовый, а у меня есть пять долларов"», «К этому кольцу не хватает сережек-наклеек», «Вряд ли этот фиолетовый прыщ вырастет в настоящее кольцо», — высказывались они.

В то же время эксперты сайта Wedding Chicks, посвященного планированию свадебных церемоний, отметили переход от традиционных обручальных колец к более сдержанным вариантам. «Молодые пары нового поколения вкладывают больше средств в свой образ жизни (путешествия, недвижимость), и меньше в пышные церемонии и дорогие украшения. Дни бриллиантов размером с валун как символ высокого статуса уходят в прошлое», — говорится на портале.

Ранее в сентябре журналисты раскрыли стоимость помолвочного кольца Бритни Спирс. По информации National News, стоимость украшения с бриллиантом весом четыре карата и дорожкой из мелких бриллиантов на внутренней стороне оценивается в 70 тысяч долларов. Известно, что изделие изготовлено по эксклюзивному заказу нью-йоркским ювелиром Романом Маляевым, который работает в компании Forever Diamonds.