Кейт Миддлтон незаметно изменила подаренное мужем кольцо его матери

Герцогиня Кембриджская Кэтрин придумала способ внести незаметные изменения в собственное обручальное кольцо. Об этом сообщает Express.

В 2010 году принц Уильям преподнес будущей супруге золотое кольцо с сапфиром и бриллиантами бренда Garrard&Co, которое ранее принадлежало его матери, покойной принцессе Диане. Известно, что стоимость ювелирного изделия составляет 300 тысяч фунтов стерлингов (30,3 миллиона рублей).

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По информации издания, подаренное кольцо оказалось велико Миддлтон, и ювелиры компании G. Collins and Sons придумали способ аккуратно подогнать украшение по ее размеру. Отмечается, что специалисты добавили к его внутренней части платиновые бусы, вместо того чтобы удалять лишнюю часть металла.

В мае 2020 года ювелир Джошуа Джеймc (Joshua James) раскрыл тайное значение украшений Кейт Миддлтон. По его словам, жена принца Уильяма носит на безымянном пальце три кольца в определенном порядке, придерживаясь традиции. «Сначала надевается обручальное кольцо, которое располагается ближе всего к сердцу, затем помолвочное. Последнее кольцо — символ бесконечности», — пояснил он.