Журналисты раскрыли стоимость помолвочного кольца Бритни Спирс

Журналисты раскрыли цену помолвочного кольца, которое американская певица Бритни Спирс получила от возлюбленного и персонального тренера Сэма Асгари. Материал публикует National News.

По информации издания, стоимость украшения с бриллиантом весом четыре карата и дорожкой из мелких бриллиантов на внутренней стороне оценивается в 70 тысяч долларов.

Известно, что изделие изготовлено по эксклюзивному заказу нью-йоркским ювелиром Романом Маляевым, который работает в компании Forever Diamonds. На внутренней стороне платинового ободка выгравирована надпись Lioness («Львица») — так Асгари называет невесту.

Представители Forever Diamonds заявили в Instagram, что приняли решение назвать созданное кольцо The Britney — в честь самой поп-исполнительницы. Отмечается, что такое же ювелирное изделие теперь можно заказать на сайте бренда.

Арабский ювелир Мехул Петани в интервью National News рассказал, что подобный дизайн кольца в последнее время обрел широкую популярность. По его словам, примерная стоимость одного подобного бриллианта составляет 27,2 тысячи долларов.

Пара объявила о помолвке в социальных сетях в понедельник, 13 сентября. Они опубликовали совместное фото, на котором невеста продемонстрировала полученное от Аскари кольцо.

Возлюбленные познакомились в 2016 году на съемках клипа на песню Slumber Party, в котором Асгари участвовал в качестве актера, и состоят в отношениях уже пять лет.