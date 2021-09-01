Отец Бритни Спирс потребовал 2 миллиона долларов за отказ от опекунства

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс, согласившийся отказаться от опекунства над дочерью, требует выплатить ему 2 миллиона долларов отступных. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на материалы суда.

По данным издания, перед тем как окончательно отказаться от опекунства, Ддейми Спирс рассчитывает за счет дочери погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, ранее сотрудничавшей с певицей. Сообщается, что в общей сложности речь идет о сумме около двух миллионов долларов.

Защита певицы расценивает это требование отца Бритни как попытку вымогательства. Адвокат певицы Мэттью Розенгарт отметил, что Джеймс Спирс не имеет права держать в заложниках свою дочь, выставляя свои условия для отказа от опекунства. Сама Бритни подчеркнула, что ее отец уже признал, что отказывается от опекунства в ее интересах, а сейчас он просто пытается удержать как можно больше денег.

В июле новый адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт потребовал отстранить ее отца от опекунства. До этого американская поп-звезда публично раскрыла в суде подробности своей жизни под контролем родителя.

13 августа отец певицы Джеймс Спирс заявил о готовности освободить дочь из-под опеки. Согласно представленному в середине августа ходатайству, Джейми Спирс готов сотрудничать с судом, чтобы передать право контроля над финансами дочери аудитору, как того требовала ее защита.