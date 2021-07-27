Новый адвокат Бритни Спирс потребовал отстранить ее отца от опекунства

Новый адвокат американской певицы Бритни Спирс Мэтью Розенгарт потребовал отстранить ее отца Джейми Спирса от опекунства над дочерью. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в документах суда.

В качестве замены юрист выдвинул кандидатуру аудитора Джейсона Рубина, как указано на его веб-сайте, специализируется на управлении сложными трастами и на делах о злоупотреблении опекой.

Розенгарт оценил состояние поп-дивы примерно в 60 миллионов долларов. Из них 2,7 миллиона наличными и 56,3 миллиона в виде инвестиций и недвижимости.

В конце июня Бритни Спирс впервые открыто рассказала в суде о своей нынешней жизни. Она пожаловалась, что отец злоупотребляет правами опекуна и потребовала отстранить его от этой должности. Тогда суд частично пошел на встречу певице и разрешил ей нанять собственного адвоката. Прежде ее интересы представлял адвокат отца — с тех пор как в 2008 году на фоне психологических проблем ее признали недостаточно уравновешенной, чтобы принимать самостоятельные решения.

На протяжении 13 лет под контролем Джейми Спирса находятся все деньги, которые зарабатывает Бритни, он принимает все решения в ее жизни — от повседневных финансовых вопросов до выступлений, записей, туров, шоу и даже личных встреч.