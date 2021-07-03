Американскую поп-певицу Бритни Спирс заподозрили во лжи по поводу опеки. Об этом сообщает портал TMZ.
На прошлой неделе артистка заявила, что в 2018 году ее заставили отправиться в тур по Европе. Она утверждала, что причастные к опекунству над ней люди пригрозили ей судом в случае, если она откажется от гастролей. Исполнительница вспомнила, что ее принудили подписать документы, которые обязывают ее провести ряд концертов.
При этом источники, близкие к опекунам Спирс, настаивают, что все было по-другому. Организаторы тура вспоминают, что певица внезапно осознала, что у нее ничего не запланировано на весь 2018 год и попросила менеджеров заняться ее гастролями.
«Она буквально умоляла о европейском туре 2018 года. Она была очень взволнованна и неоднократно звонила с просьбой подтвердить его», — рассказали источники издания. Они добавили, что во время гастролей Спирс осознала, что не хочет заниматься этим, и придумала историю про то, что ее заставили поехать в тур.
Ранее Бритни Спирс в ходе судебного слушания потребовала, чтобы ее освободили от опекунства со стороны отца Джейми Спирса, которое длится с 2008 года. Спирс отметила, что не владеет своей жизнью и намерена вернуть свои права. Исполнительница также назвала опекунство оскорбительным и осудила отца и всех, кто был к нему причастен.
Суд отклонил запрос звезды. В материалах дела отмечается, что суд признал Бритни Спирс «практически неспособной управлять своими финансовыми ресурсами или противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию». Однако певица может подавать дальнейшие прошения.