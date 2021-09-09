Блогерша оценила подаренные бывшими мужьями обручальные кольца на камеру

Блогерша сравнила на камеру обручальные кольца, которые ей дарили бывшие мужья, и была обругана подписчиками. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах женщина, имя которой не указано, демонстрирует ювелирные изделия и оценивает их по десятибалльной шкале. Вначале девушка продемонстрировала свою руку без кольца и оценила ее в ноль баллов, объяснив, что ее первый муж был «молодой, глупый и потерянный» и поэтому сделал ей предложение без украшения.

Кадр: видео TikTok 1 /3

Далее она показала золотистое украшение с камнем и присудила ему один балл, так как считает его «уродливым, как сердце и душа бывшего жениха». Второе украшение, полностью усыпанное драгоценными камнями, героиня ролика оценила в три балла и назвала «слишком безвкусным». Третьему кольцу с большим алмазом женщина дала восемь баллов. «Оно чересчур изысканное, но мое любимое», — описала она изделие.

Пользователи соцсети раскритиковали поведение блогерши. «Сколько вам еще надо получить обручальных колец, чтобы понять, что вы — всего лишь временный этап в жизни любого мужчины?», «У меня даже одного кольца нет», — высказывались они.

В апреле чересчур тонкое помолвочное кольцо невесты подняли на смех в сети. На размещенном в сети кадре женщина демонстрирует на безымянном пальце подарок своего возлюбленного: небольшое золотое украшение с маленьким бриллиантом посередине. Юзеры сочли кольцо героини материала чересчур маленьким и принялись обсуждать его в комментариях под публикацией.