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Чересчур тонкое помолвочное кольцо невесты подняли на смех в сети

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Фото: страница «Ring Shaming» в Facebook

Пользователи сети подняли на смех чересчур тонкое помолвочное кольцо анонимной невесты. На фото и комментарии, которые появились в закрытом Facebook-сообществе Ring Shaming («Позорные кольца»), обратили внимание в The Sun.

На размещенном в сети кадре женщина демонстрирует на безымянном пальце подарок своего возлюбленного: небольшое золотое украшение с маленьким бриллиантом посередине. «Мой жених наконец-то сделал мне предложение! Я так влюблена в него!» — подписала она пост.

Юзеры сочли кольцо героини материала чересчур маленьким, и принялись обсуждать его в комментариях под публикацией. «Ваше кольцо похоже на кусок зубной нити с узелком вместо бриллианта», «А где кольцо?», «Поздравляю с помолвкой. Он подарил тебе кольцо? А то я ничего не вижу на твоем пальце», — смеялись они.

Однако один из комментаторов встал на защиту невесты. «Я не верю, что размер драгоценного камня в кольце сопоставим с силой любви молодоженов, и полностью поддерживаю разумное распределение бюджета на материальные вещи», — подчеркнул мужчина.

Ранее в апреле невеста похвасталась обручальным кольцом и стала объектом насмешек в сети. Американка разместила снимок, на котором показала подаренное женихом украшение. Она сфотографировала помолвочное кольцо квадратной формы. На снимке видно, что аксессуар оформлен дорожкой из розовых и белых драгоценных камней, украшен большим круглым бриллиантом. Пользователи сети высмеяли дизайн описанного кольца в комментариях под публикацией.

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