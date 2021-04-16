Невеста похвасталась обручальным кольцом и стала объектом насмешек в сети

Невеста похвасталась обручальным кольцом с необычным дизайном и стала объектом насмешек в сети. На фото, опубликованное в закрытой Facebook-группе That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), обратили внимание в Daily Mail.

Американка разместила снимок, на котором показала подаренное женихом украшение. Она сфотографировала помолвочное кольцо квадратной формы. На снимке видно, что аксессуар оформлен дорожкой из розовых и белых драгоценных камней, украшен большим круглым бриллиантом.

«Ладно, я готова к критике, я стойкая», — подписала пост виновница торжества. Пользователи сети высмеяли дизайн описанного кольца в комментариях под публикацией. «Самое ужасное кольцо, которое я когда-либо видела», «Ну у тебя и вкус», «Ты перестаралась с тем, чтобы быть уникальной», «Твое кольцо перебор даже для куклы Barbie», «Что за кошмар», — высказывались юзеры.

Ранее в апреле мужчина подарил невесте пять колец с бриллиантами на выбор и прославился в сети. Уилл Ханн (Will Hunn) сделал предложение своей возлюбленной Бритни Нишель Миллер (Brittney Nichelle Miller) на вертолетной площадке в парке Centennial Olympic Park в Атланте. Отмечается, что во время церемонии он достал из кармана пять колец с бриллиантами.