Женщина опубликовала требование к мужчинам и была высмеяна в сети

Пользовательница Reddit с ником Infinite-Furiosa опубликовала скриншот поста, в котором женщина обратилась ко всем мужчинам, желающим вступить в брак. Сообщение, в котором она потребовала, чтобы каждый мужчина дарил своей возлюбленной кольцо с бриллиантом не менее трех карат, высмеяли в сети.

В посте женщина призвала мужчин «перестать неуважительно относиться к девушкам». «Если вы не можете позволить себе кольцо с бриллиантами весом три карата и больше (стоят от 3,5 тысячи долларов), то вы не можете позволить себе жену», — подчеркнула автор поста. По ее мнению, «брак — это бизнес», и если у мужчины не хватает денег на покупку дорогостоящего украшения, то «он пока не готов инвестировать в бизнес».

Сообщение женщины высмеяли пользователи Reddit. «Я думаю, что она имеет в виду не бриллианты, а циркон», «То есть она считает, что лучший способ начать какой-то бизнес — это потратить тысячи долларов на что-то, что стоит пару сотню долларов?», — пошутили они. Один из юзеров предположил, что женщина, выдвинувшая такое требование, никогда не получит даже дешевое кольцо.

Ранее пользователь Reddit под ником dontknowwhattodoat18 поделился советом о том, как проверить девушку перед серьезными отношениями, и спровоцировал обсуждения в сети. Комментаторы оценили метод мужчины и отметили, что он действительно работает.