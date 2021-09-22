В сети поспорили из-за неожиданного ингредиента на пицце

Пользователь Reddit с ником WhoAmIEven2 опубликовал фотографию пиццы с бананом. Пост с неожиданным ингредиентом вызвал споры в сети.

Автор снимка заявил, что нормально относится к такой начинке для пиццы. «Но я уверен, что людей, которые не живут в скандинавских странах, передергивает от вида пиццы с бананом. Что об этом думаете вы?» — спросил пользователь.

Большинство комментаторов признались, что испытали отвращение к такой еде. «Мне противно смотреть на эту пиццу, она выглядит чертовски ужасно», «У меня аллергия на бананы, и мысль о том, что продукт, на который у меня аллергия, входит в состав моего любимого блюда, для меня совсем не приятна», «Я скандинав, и эта пицца меня пугает», — сообщили они.

В то же время некоторые пользователи рассказали, что уже попробовали такую пиццу и что она им понравилась. Один из комментаторов вспомнил, как однажды в Австралии увидел пиццу с бананом, шоколадной пастой и клубникой. «Я думаю, что нет ничего страшного в том, чтобы экспериментировать с десертом», — подчеркнул он. Другой пользователь посоветовал не оценивать блюдо только по его внешнему виду. «Я попробовал эту пиццу, и она показалась мне очень вкусной», — поделился комментатор.

Ранее сообщалось, что TikTok-блогер показал на видео свой фирменный способ приготовления картофельного пюре и вызвал отвращение у зрителей.